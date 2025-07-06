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    首頁　>　社會

    男子月收4萬幫應召女補充保險套、潤滑液 判刑8月

    台北地院近日審結，認定潘男觸犯圖利容留性交等3罪，分別判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    台北地院近日審結，認定潘男觸犯圖利容留性交等3罪，分別判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2025/07/06 13:56

    〔記者吳昇儒／台北報導〕潘姓男子以每個月4萬元代價，受雇於應召集團，負責在現場補充保險套、潤滑液等性交易必需品，媒介應召女攬客，並將收到的「血汗錢」分潤交給公司。警方今年4月破獲該應召站，當場逮捕潘男，依法將他移送法辦。台北地院近日審結，認定潘男觸犯圖利容留性交等3罪，分別判處有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金。

    檢警調查，潘男去年才曾在基隆犯下妨害風化罪，被判處有期徒刑3月確定，易科罰金執行完畢；卻不思悔改，重操舊業，再次擔任應召站現場工作人員。

    台北市萬華警分局破獲該應召站時發現，共有台、泰籍服務女子，屋內也搜出保險套3 批、潤滑液15瓶、保險套4 盒，並逮捕潘男。

    潘男犯後坦承犯行，檢察官則依圖利容留性交等3罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後認為，潘男媒介同一名女子與多人從事性交易，應以一罪論；但媒介不同女子，應認為該行為可分且具有獨立性，故本案3名女子所為3罪犯意各別、行為互殊，應予分論併罰，分別判處潘男有期徒刑3月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金24萬元。

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