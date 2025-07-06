聯結車駕駛當場身亡 新竹縣鳳鼻隧道事故1死1傷

1輛聯結車今天上午在新竹縣鳳鼻隧道北上內側車道與自小客車碰撞，聯結車車頭整個變形，53歲司機受困當場身亡。（讀者提供）

2025/07/06 13:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣鳳鼻隧道北上內側車道今天早上9點40分左右發生一起重大車禍，1輛聯結車與自小客車不明原因發生碰撞，造成1死1傷。縣府消防局獲報後立刻派出2車、5人到場搶救，但是53歲葉姓聯結車司機受困在車內已經明顯死亡。

消防局表示，救護人員趕抵現場發現，聯結車的車頭不僅嚴重變形，駕駛座車門已經撞飛，葉男下半身卡在駕駛艙下面，左腿骨已斷，上半身往左下、成倒栽蔥的方式垂掛在車體外面，整個人卡在駕駛座上，已經沒有呼吸心跳。

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他們花了15分鐘才把人救出來，但是發現他有氣血胸等外傷，傷勢嚴重已經回天乏術，判斷已經明顯死亡，所以沒有送醫。

至於自小客車在這起意外中整個翻覆，四腳朝天橫陳在車道上，73歲的沈姓駕駛所幸只有輕微外傷，經現場初步處置後送醫治療，確實事發原因還待警方調查釐清。

新竹縣鳳鼻隧道今天上午1輛聯結車與自小客車碰撞，聯結車駕駛傷勢嚴重當場慘死。（新竹縣消防局提供）

新竹縣鳳鼻隧道今天上午1輛聯結車與自小客車碰撞，自小客車整個翻覆在北上的車道上。（新竹縣消防局提供）

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