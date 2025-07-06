豐原五口命案 王姐生前留信給朋友說「對不起」

王家大姐離世前曾留信給友人表示「對不起」。（擷取自王家大姐IG）

2025/07/06 13:41

〔記者歐素美／台中報導〕豐原一家五口命案，王家人疑因遭詐騙而於6月30日晚上相約走上不歸路，鄰居指出，7月1日當天，涉案的李姓團購主還登門討債，向鄰居抱怨王家欠很多錢，王家大姐則於6月25日曾留下一封信給好友，表示「給我沒有血緣的家人，對不起，我已經很努力但還是讓你傷心了」，並交代工作室的物品都要留給朋友，令人鼻酸。

王家大姐好友表示，王家大姐樂觀活潑，是朋友們的開心果；王家人疑在6月30日晚上相約共赴黃泉，據鄰居表示，李姓團購主於隔天7月1日曾到王家租賃的店門前討債，因沒人應門，還快步走向鄰居家，聲稱王家欠她很多錢，現在找不到人。

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王家大姐留給好友的最後一封親筆信寫著，「給我沒有血緣的家人，對不起，我已經很努力但還是讓你傷心了，太多話不知從何說起，總之我很愛你」，信中更提及「工作室的水晶、音響、工具材料你用的到的全部都給你」，離世前仍惦記著朋友，字句令人鼻酸。

王家大姐的友人表示，王家原本打算賣房還錢，王家大姐於6月25日曾傳訊說，當鋪大哥居中協商，以房子來解決與李姓團購主之間的債務以換得安寧，原本說一家人同心協力會好起來。看似即將擺脫李女威脅而鬆一口氣，但不知為何，到了6月30日情況卻急轉直下，傳訊說「世界讓人絕望」，7月2日警方獲報上門，悲劇已經發生。

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