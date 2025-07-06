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    豐原命案李女15萬交保太輕 議員謝志忠：嚴懲重罰詐騙共犯結構

    台中市議員謝志忠表示，豐原一家五口命案 明顯是詐騙共犯結構所致，一定要嚴懲重罰。（謝志忠提供）

    台中市議員謝志忠表示，豐原一家五口命案 明顯是詐騙共犯結構所致，一定要嚴懲重罰。（謝志忠提供）

    2025/07/06 13:11

    〔記者歐素美／台中報導〕豐原王姓一家五口疑因被詐騙而死亡，台中市議員謝志忠表示，根據A女及胡男等指控，該案明顯為共犯結構，李女15萬交保太輕，外界認為應「嚴懲重罰」，針對目前詐騙案的罪責太輕，該修法就應該修法。

    豐原一家五口命案，其中，王母生前曾找市議員謝志忠求助，謝志忠勸王家人報案，並提供協助，但王母以為是正常投資未報案，全家最後走上不歸路，謝志忠昨再接獲疑似也陷入同一詐團騙局的A女投訴，謝志忠表示，根據A女及王家姐妹友人胡男等陳述，張姓美容師與李姓團購主等已形成共犯結構，李女只有15萬元交保，罰責太輕，外界認為這種詐騙手法應「嚴懲重罰」。

    但民眾表示，根據刑法詐欺罪最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。若涉及加重詐欺罪，刑責更可提高到1年以上7年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下罰金。而當舖等地下錢莊就算涉重利罪，依刑法第344條「以重利為業，或乘人急迫，取其重利者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金」，罪責都很輕。

    謝志忠對此表示，如果詐騙罪責太輕，該修法就應修法。台灣目前詐騙太猖獗，一定要「嚴懲重罰」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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