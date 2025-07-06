新北加強水域警戒 三峽大豹溪7年零溺斃

颱風即將到來，當陸上颱風警報發布時，請民眾離開水域活動，聽取相關人員提醒。建議民眾傾聽救難安全人員的指示，保障自身的安全。（記者陳奕劭攝）

2025/07/06 13:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕丹娜絲颱風即將到來，新北市副市長朱惕之今天（6日）前往新北市三峽區大板根森林溫泉酒店頒發感謝狀，表揚民間救難團體的辛勞付出。新北市消防局表示，市府暑假期間在38處戲水熱點協調47個民間救難團體安全警戒，每年動員超過1萬5千人，自2019年至今，已即時救援134位受傷或溺水民眾，大豹溪也連續7年0溺斃。

新北市政府今天在大板根森林溫泉酒店頒發感謝狀，表揚47個民間救難團體付出，立委吳琪銘、市議員彭一書、蘇泓欽、洪佳君也在現場感謝致意。

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朱惕之表示，為了強化景點安全，市府暑假期間在47個民間救難團體在38處戲水景點執行安全職務，動員超過1萬5000人，自2019年起已救援134位受傷或溺水民眾，大豹溪已連續7年0溺斃。

他指出，除了協調志工協助，市府在戲水景點中間，設置44處CCTV監控及廣播系統。上游雨量超標時，透過PWS災防告警細胞廣播訊息系統，提前發布預警簡訊、爭取應變時間，利用科技協助警戒。

朱惕之說，颱風即將到來，當陸上颱風警報發布時，請民眾離開水域活動，聽取相關人員提醒。建議民眾傾聽救難安全人員的指示，保障自身的安全。

面對丹娜絲颱風來襲，朱惕之回應，市府召開災害應變中心工作會報，已啟動防颱整備機制。建議民眾提前清理住家周遭排水孔、防止積水，加強門窗固定，避免外出前往山區、海邊等高風險地區，市府各單位將持續戒備、加強巡查。

新北市副市長朱惕之（中）今天前往新北市三峽區大板根森林溫泉酒店頒發感謝狀，表揚民間救難團體的辛勞付出。（記者陳奕劭攝）

新北市副市長朱惕之（中）今天表揚救難隊員熱心付出。立委吳琪銘（右3）也參與活動，肯定無名英雄付出。（記者陳奕劭攝）

朱惕之前往新北市三峽區大板根森林溫泉酒店頒發感謝狀，表揚民間救難團體的辛勞付出。（記者陳奕劭攝）

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