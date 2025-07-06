小黃失控撞3民宅3機車 台中59歲運將送醫不治

楊姓駕駛經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

2025/07/06 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市59歲楊姓駕駛5日傍晚開著計程車行經烏日區中山路一段時突偏離車道，先後撞上3間民宅與3輛停放路邊的機車，所幸未波及路人與住戶，運將雖無明顯外傷，卻在送醫搶救後宣告不治，初判是突發身體不適導致失控，已報請檢方相驗，至於詳細肇因仍待釐清。

這起事故發生在當日傍晚5時57分，59歲楊男當時駕駛計程車沿烏日區中山路一段外側車道，朝新興路方向行駛，途中疑因身體不適，導致車輛失控偏離路線，計程車陸續碰撞3戶民宅鐵門及外牆，也波及停放一旁的3輛機車，只見現場店招、貨架與鐵捲門損壞，物品散落一地，一片狼籍。

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而楊男雖無明顯外傷，但救護人員到場時發現他狀況不佳，緊急將其送往中山醫院急救，最終經搶救仍不幸離世；警方表示，目前尚未發現有其他車輛涉入，現場亦無其他人員受傷，初步排除酒駕等外力因素，研判是病發性事故的可能性較高，已依交通事故程序完成處理，並協助家屬處理後續事宜。

警方呼籲，駕駛人上路前應先評估自身身體狀況，若有頭暈、胸悶、倦怠等異常，應避免駕駛車輛；若行車途中出現不適，務必儘快靠邊停車並尋求協助，確保自己與他人的行車安全。

計程車失控偏離車道，先後撞上3間民宅與3輛停放路邊的機車。（民眾提供）

現場一片狼籍。（民眾提供）

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