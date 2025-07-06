為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小黃失控撞3民宅3機車 台中59歲運將送醫不治

    楊姓駕駛經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

    楊姓駕駛經送醫搶救仍宣告不治。（民眾提供）

    2025/07/06 12:40

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市59歲楊姓駕駛5日傍晚開著計程車行經烏日區中山路一段時突偏離車道，先後撞上3間民宅與3輛停放路邊的機車，所幸未波及路人與住戶，運將雖無明顯外傷，卻在送醫搶救後宣告不治，初判是突發身體不適導致失控，已報請檢方相驗，至於詳細肇因仍待釐清。

    這起事故發生在當日傍晚5時57分，59歲楊男當時駕駛計程車沿烏日區中山路一段外側車道，朝新興路方向行駛，途中疑因身體不適，導致車輛失控偏離路線，計程車陸續碰撞3戶民宅鐵門及外牆，也波及停放一旁的3輛機車，只見現場店招、貨架與鐵捲門損壞，物品散落一地，一片狼籍。

    而楊男雖無明顯外傷，但救護人員到場時發現他狀況不佳，緊急將其送往中山醫院急救，最終經搶救仍不幸離世；警方表示，目前尚未發現有其他車輛涉入，現場亦無其他人員受傷，初步排除酒駕等外力因素，研判是病發性事故的可能性較高，已依交通事故程序完成處理，並協助家屬處理後續事宜。

    警方呼籲，駕駛人上路前應先評估自身身體狀況，若有頭暈、胸悶、倦怠等異常，應避免駕駛車輛；若行車途中出現不適，務必儘快靠邊停車並尋求協助，確保自己與他人的行車安全。

    計程車失控偏離車道，先後撞上3間民宅與3輛停放路邊的機車。（民眾提供）

    計程車失控偏離車道，先後撞上3間民宅與3輛停放路邊的機車。（民眾提供）

    現場一片狼籍。（民眾提供）

    現場一片狼籍。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播