別又違停！桃園中壢警公布民眾檢舉違停前5大路段

桃園中壢近年來人多車也多，中壢警分局統計，違規停車檢舉報案量占總報案量60％。（警方提供）

2025/07/06 12:26

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區人口數近5年來從42萬2582人成長至43萬8264人，轄管車輛更從38萬7692輛成長到42萬8729輛，人多車多衍生許多交通問題，其中尤以違規停車最為民眾詬病。中壢警分局統計，今年1至5月轄區違規停車檢舉報案量高達5萬625件，經分析，中壢區5大民眾檢舉違停路段分別為民族路、民權路、民生路、環西路及環北路。

民眾檢舉違停前5大路段中，中壢區民族路2534件、民權路2115件、民生路1553件、環西路1395件及環北路1327件，其違規停車檢舉報案量占總報案量60％，警方將針對違停檢舉熱點，邀集相關單位進行會勘，除執法，也檢視是否有增加停車空間的可能性。

請繼續往下閱讀...

中壢警分局長林鼎泰坦言，第一線執勤員警幾乎每天都要處理上百件違停相關案件，在有限警力下疲於奔命，卻仍無法杜絕違規現象，經分析中壢市區多為早期發展的舊街廓，當初道路設計及停車空間規劃已無法滿足現今車輛數量與型態。面對違規檢舉數年年攀升，警方除持續加強取締，也盼望民眾自律守法，從源頭減少違停發生。

中壢警分局交通組長穆韋翰強調，違規停車問題除了造成交通阻塞、影響用路人行車安全，也衍生鄰里糾紛與執法爭議，第一線執勤員警在檢舉者與被檢舉者夾擠的狹縫中執法。許多駕駛人抱持「臨停一下沒關係」的僥倖心態，卻未意識到自己違規停車可能造成整條道路回堵，甚至影響救護車、消防車等緊急車輛通行。警方呼籲用路人應遵守交通規則，共同維護道路順暢，減少對公共資源的無謂耗損。

桃園中壢近年來人多車也多，中壢警分局統計，違規停車檢舉報案量占總報案量60％。（警方提供）

桃園中壢近年來人多車也多，中壢警分局統計，違規停車檢舉報案量占總報案量60％。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法