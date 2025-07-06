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    首頁　>　社會

    妻半夜吵架強逼子女起床旁聽 42年婚姻人夫訴離判准

    高等法院高雄分院。（資料照）

    高等法院高雄分院。（資料照）

    2025/07/06 12:25

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一對結婚42年的夫妻，丈夫指控妻子極端控制慾，雙方爭吵時刻意打開房門，讓子女聽聞，甚至直接強迫子女至房間聽他們爭吵，兩人因此分居近10年訴請法院判准離婚，妻子則稱，兩人爭吵都是因丈夫外遇而起，案經上訴二審高等法院高雄分院仍駁回上訴，全案仍可上訴。

    判決指出，兩造育有2名子女均已成年，丈夫指控，妻子有極端控制欲，莫名對他發脾氣，常在半夜叨念，不讓他睡覺，爭吵時並刻意打開房門，讓子女聽聞，甚至直接強迫子女至房間聽兩造爭吵，他被妻子謾罵及控制行為已身心俱疲，2016年6月起已分居至今近10年。

    妻子則反駁，丈夫婚後先與公司員工外遇，無故離家後接二連三與女子外遇，還威脅若不離婚就不給生活費及不給房子住。2018年間丈夫就曾提出離婚訴訟遭駁，判決理由已認定兩造婚姻破綻實導因於丈夫有外遇，分居係因丈夫無正當理由拒絕同居所致。

    女兒證稱，見過父親要出門時，母親喊「去找小三不得好死」；曾在半夜時吵架，叫她和弟弟到他們房間聽，弟弟也說，若不去聽，母親會先喊他們，若未理會，母親就會過來一直敲門。弟弟還指稱，家中有兩台洗衣機，媽媽的衣物要單獨洗一台。全家人的證件都由母親保管，有一回父親出國，直至飛機時間快到才將護照給父親。

    全案去年經高雄少年及家事法院判准離婚，妻子不服上訴二審，仍認已無證據可證兩造婚姻關有何改善之處，婚姻破綻無回復之希望，且雙方均有可歸責之處，駁回上訴。

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