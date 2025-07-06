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    不服要求路口淨空 台北BMW駕駛竟與義交當街互毆濺血

    朱男駕車左轉時因前方車多壅塞，鄭姓義交指示應保持淨空，要求朱男後退時，雙方認知問題爆發肢體衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    朱男駕車左轉時因前方車多壅塞，鄭姓義交指示應保持淨空，要求朱男後退時，雙方認知問題爆發肢體衝突。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/07/06 12:20

    〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市朱姓男子駕駛BMW轎車行經大安區建國南路一段，準備左轉市民大道時，因前方車多壅塞，鄭姓義交指引應保持淨空、要求後退，雙方卻為此發生口角，進而在大馬路上拳腳相向，2人臉部皆受傷濺血；警方獲報趕抵將雙方帶回，依傷害罪嫌偵辦，朱男還因此涉犯妨害公務罪嫌偵辦。

    大安警分局今表示，32歲朱姓駕駛上月25日晚間6時許駕駛BMW 5系列轎車沿建國南路一段往北行駛，準備左轉市民大道時遇上塞車，54歲鄭姓義交上前告知路口應保持淨空，要求朱男後退切齊槽化線，朱男卻以為要繼續前進，雙方因此爆發口角。

    據查，朱男下車後持續與鄭男理論，雙方誰也不肯退讓，就在大馬路上演全武行，整個過程約3分鐘，民眾見狀後紛報案，警方到場時，雙方已經沒有衝突，隨後將2人帶回派出所了解。

    警方指出，由於2人堅持互相提出傷害告訴，警詢後已移送偵辦，另外，朱男因對協助交通指揮、疏導與管制等任務義交人員施以暴力行為，同樣依妨害公務罪嫌偵辦。

    警方呼籲，車輛行經路口時，即使前方交通號誌顯示綠燈，惟發現前行或要轉彎進入的車道已經出現壅塞無法通行時，就應先停在停止線後方停等，以免號誌轉換紅燈後，車輛停留在路口或行人穿越道上，而影響橫向車流或行人無法順利通行。

    警方到場時，發現雙方臉部都有擦挫傷濺血，隨後將2人帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

    警方到場時，發現雙方臉部都有擦挫傷濺血，隨後將2人帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

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