豐原五口命案團購主否認詐騙 堅稱幫忙投資獲利

團購主李女否認詐騙堅稱是幫忙投資獲利。（民眾提供）

2025/07/06 11:37

〔記者歐素美／台中報導〕豐原一家五口疑因投資詐騙被坑而亡，綽號「李團長」的團購主李女今天被檢察官以15萬元交保，限制出境出海；據了解，李女在檢警偵訊時全盤否認詐欺犯行，堅稱沒有強迫被害人投資黃金，反而是在幫別人投資獲利。

豐原王姓一家五口疑因投資詐騙被坑而亡，檢警4日、5日陸續將涉案的張姓美容師、綽號「李團長」的李姓女子，依詐欺等罪送辦，張女獲限制住居，李女昨晚移送檢方訊問後，今天凌晨以15萬元交保，限制出境、出海。

請繼續往下閱讀...

李女在調查中一再以身體不適要休息或需就醫未完成筆錄，昨天下午2點才開始偵訊，但她回答問題很慢，思考很久才說「沒有」「不是」，面對死者以外被害人和證人指控，她皆否認詐欺，堅稱是幫別人投資獲利，沒有犯罪。

檢警調查，王姓男子等一家五口，因王家么兒連續2天未到工廠上班，工廠主管本月2日報警後，警方會同鎖匠破門才發現王男一家五口已陳屍在透天厝二樓。

檢警根據查扣的死者手機、王家親友的證詞，追查發現王家長女透過從事美容的張姓女同學，加入「代購黃金」的LINE投資群組，後王母及妹妹也加入，致全家陷入詐團的騙局，其中，綽號「李團長」的李女涉嫌重大。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法