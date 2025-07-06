心虛？台中車禍同車兩人一嗆聲一亮刀竟雙雙肇逃

台中一輛廂型車昨天行經霧峰北岸路，倒車撞上後方洪姓男子駕駛的自小客車，沒想到車上男乘客竟亮刀還肇事逃逸。（記者陳建志翻攝）

2025/07/06 11:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中61歲洪姓男子昨天下午5點多開自小客車行經霧峰區北岸路近中正路口時，突然被前方廂型車後退撞到，對方駕駛想私了，洪男先嗆聲要叫警察處理，沒想到坐在副駕駛的男乘客突然涉嫌拿出一把刀子亮刀恐嚇，後來兩人更是沒等員警到場就肇事逃逸，被懷疑恐怕是酒駕心虛，警方目前以車追人，將查緝兩人到案依法處理。

這起車禍發生在昨天傍晚5點49分左右，當時洪姓男子駕駛自小客車行經霧峰區北岸路近中正路口時，前方一輛廂型車突然後退撞到洪男的車頭，這時車上穿著綠色上衣的駕駛下車表示想私了，洪男認為報警處理比較好。

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沒想到這時坐在副駕駛座，感覺有喝酒連走路都走不穩的男子下車，突然從車上拿出1把刀亮刀，接著又大罵三字經，最後兩人疑似有喝酒心虛，竟在員警還沒到場前就肇事逃逸。

霧峰警分局表示，獲報後到場處理，該輛廂型車已經肇事逃逸，經查詢車籍資料，發現是一名林姓女車主，連繫後表示要聯絡開車的男駕駛，不過尚未到警局說明，將主動積極追查。

霧峰分局表示，針對亮刀男子違反社會秩序維護法第63條第1項「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械者」，處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。另駕駛違反「道路交通管理處罰條例」第62條第1項汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸，處1000至3000元；並吊扣駕駛執照1個月至3個月。

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