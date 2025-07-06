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    逆向對撞講好不報警！ 對方後悔報案肇逃 警罰4500元結果逆轉

    台中地院法官認為王男不構成肇逃，裁定撤銷4500元罰單。（資料照）

    台中地院法官認為王男不構成肇逃，裁定撤銷4500元罰單。（資料照）

    2025/07/06 11:32

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一起機車車禍演變成「先和解、後反悔」的法律攻防戰，王姓與徐姓男子逆向騎車相撞，當場協議「各自處理、不報警」，未料徐男事後因胸痛又重返現場報警，導致王男遭警方依「肇事逃逸」開罰4500元，不過台中地院近日認定王男離開現場並無違規，撤銷罰單，全案仍可上訴。

    事件發生在前年10月，王男騎機車行經台中市太平區一處路段，違規跨越雙黃線，駛入對向車道，與同樣逆向的徐姓男子迎面相撞，當時兩人受傷不重，車輛有輕微損壞，經雙方當場討論後，達成「不報警、不互相請求賠償」共識，各自騎車離開。

    然而，事情不到幾小時出現轉折，徐男返家後感到胸口疼痛，擔心傷勢加劇，再度返回現場報案，警方隨後認定王男涉有兩項違規：一是違規逆向行駛，二是發生事故後未通報即離去，構成肇事逃逸，分別開出1200元與4500元罰單。

    王男不服提起行政訴訟，他坦承違規逆向，但強調雙方當場已口頭和解，並未留下任何衝突，且對方並未表示需要救護，他也不知對方事後會改變心意報案，認為這種情況並非所謂「肇事逃逸」，依法不該被罰。

    法院審理後認為，依《道路交通事故處理辦法》第三條第一項第五款規定，事故中無人傷亡，且當事人現場已自行和解者，駕駛人無須通報警方，本案雙方雖都有違規，但當時並無立即就醫需求，亦已合意處理車損，王男離場並未違法，裁定撤銷4500元罰單，認為王男不構成肇逃，惟判決仍可上訴。

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