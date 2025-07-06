豐原五口命案 涉詐張姓美容師曾以養殖貓咪為業

張姓美容師租用二樓美髮工作室一隅從事美容業。（記者歐素美攝）

2025/07/06 11:14

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原一家五口命案，警方追查出生前疑因投資詐騙背負龐大債務，豐原警分局追查涉嫌居中牽線的王家大女兒同學張女，張女依詐欺罪嫌移送被釋回限制住居；張女的親友說，張女之前曾以繁衍貓咪為業，後租用一家位於豐原區巷子2樓的美髮工作室經營美容，懷疑張女之前可能也被詐騙、再拉其他人入詐團陷阱；不過，警方指出，張女供稱未被詐騙。

警方調查，豐原王家五口命案中，大女兒去年透過同學張姓美容師介紹，認識50多歲的團購主李女（又稱李團長），最後王家因詐團「養套殺」背負重債，張女因涉及詐騙被警方移送，4日檢方裁定限制住居。

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張女的親友表示，張女曾以繁衍貓咪為業，應該有賺錢，後來承租位於豐區某巷子二樓的美髮工作室一隅從事美容業，懷疑張女可能也是被詐騙，才拉其他人也陷入詐團陷阱；不過，警方表示，偵訊張女時，張女並未供稱也被詐騙。

記者今天上午前往張女工作的地點，發現該美髮工作室並未有任何招牌店名，按門鈴也無人回應，疑似要預約才營業。附近美髮業者獲知張女涉及王家一家五口命案，立刻倒吸一口氣，表示完全不知情，十分訝異。

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