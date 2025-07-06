工程師紙袋藏手機偷拍短裙美眉 威秀影城見義勇為民眾智擒

林姓偷拍狼被送辦。（記者邱俊福翻攝）

2025/07/06 11:15

〔記者邱俊福／台北報導〕1名林姓電子工程師昨天深夜於台北市信義區威秀影城，涉嫌利用紙袋挖洞方式，使用手機偷拍短裙美眉裙底風光，被1名見義勇為的民眾發現後，一路觀察，先錄影存證犯案過程，隨即衝上前一把將林男攔住，大喊「偷拍！偷拍！」，附近路人聞訊也一起幫忙，並協助報警，轄區北市警信義分局三張犁派出所據報派人到場，當場人贓俱獲，依妨害性隱私及不實性影像罪現行犯逮捕帶返偵辦。

警方調查，33歲林男，自稱因工作壓力大，為了解壓，將紙袋挖洞，內藏手機方式，前往人潮擁擠的信義區威秀影城，鎖定穿著短裙美眉偷拍，經當場要求林男將手機解鎖後，初步發現僅有1名女性被害人受害。

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昨天深夜10時許，林男前往威秀影城商圈，為了偷拍，刻意遊走在許多身穿短裙的美眉身旁，當時1名眼尖的民眾發現其行徑怪異，進一步確認是名偷拍狼後，偷偷於附近側錄下整個犯案過程，隨即衝上前攔住林男，防止其逃跑與滅證，並大喊「偷拍！偷拍！」，附近逛街的許多民眾聞訊圍觀，並協助報警。

事後，這名見義勇為的民眾也將過程PO在社群媒體Threads，提醒夏天越來越熱，很多女生逛街喝酒都穿小短裙，一定要多注意，也建議網友當你發現有偷拍狼時，可以採取的觀察、確認，再行動的SOP流程，以成功揪出這些偷拍狼。

見義勇為民眾將過程與相關照片PO網。（記者邱俊福翻攝Threads）。

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