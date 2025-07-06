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    豐原五口命案詐團「養套殺」 警方曝三階段手法

    綽號李團長的李女被移送台中地檢署。（民眾提供）

    綽號李團長的李女被移送台中地檢署。（民眾提供）

    2025/07/06 11:03

    〔記者許國楨／台中報導〕豐原王姓一家五口輕生案震驚全台，隨著檢警深入調查，悲劇背後真相逐漸浮現，詐團主要圍繞在精心設局的「黃金代購」或「黃金投資」，並使用典型「養套殺」三階段手法，讓王家一步步陷入絕境，最終走投無路。

    警方分析，第一階段「養」：誘騙與建立信任，詐騙集團透過熟人—王家大女兒同學介紹，降低戒心，對方聲稱代購黃金可賺佣金，例如刷15萬就能拿3000到5000元代購費，並保證會在信用卡結帳日前代為繳清，讓王家嘗到甜頭，逐漸擴大刷卡金額，甚至拉高額度，誤信是穩賺不賠生意。

    第二階段「套」：債務累積與強制要求，一旦被害人信用卡額度被養大，詐團便會帶走黃金「人間蒸發」，留下高額信用卡費讓被害人獨自面對，當詐騙主謀（上線）因詐騙案被舉報導致銀行帳戶被列為警示帳戶時，王家也受到波及，所有帳戶都被凍結。

    此時，詐團以「違約」為由，向被害人索取巨額賠償，為了支付高昂違約金及償還不斷滾大的債務，王家不得不將自家公寓抵押給地下錢莊借款200萬元，利息高達每月8萬元，還被要求親友共同申請貸款，差額也成了被吞的「第二層皮」。

    第三階段「殺」：施壓與逼向絕境，債務快速滾成雪球，討債者上門威脅，王家經營的軍用品店也無法正常營業，從刷卡獲利、製造違約、再到高利借貸，可能全由同一批人操控，讓受害者陷入無底深淵，而王家疑遭到恐嚇與控制，使他們最終放棄法律途徑，重重壓力之下，最終做出令人鼻酸的決定。

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