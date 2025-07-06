曾因強姦、強盜服刑20多年 大樓保全再犯案起訴延押2個月

台北地院認為，葉男罪嫌重大，裁定8月1日起延長羈押2月。（記者吳昇儒攝）

2025/07/06 11:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕63歲男子葉大有年輕時曾犯下強盜、強姦案，被判處20多年徒刑。2020年5月14日出獄後，違規擔任大樓保全。未料，葉男鎖定年輕女住戶，強迫與對方發生性關係，還拍下裸照，事後女方對葉男提告。今年5月，台北地檢署依妨害性自主罪，提起公訴。台北地院認為，葉男罪嫌重大，裁定8月1日起延長羈押2月。

檢警調查，葉男曾犯下強盜、強制性交未遂等罪刑，當時被重判15年，假釋出獄後，隔年又犯下強盜案件，被判28年徒刑。再次假釋出獄後，竟擔任保全人員，鎖定年輕女子利用機會靠近對方，再強迫對方與自己發生性關係，更拍下裸照。此外，葉男疑似為了事後脫罪，要求被害女子與自己拍下貼臉照，試圖製造2人在交往的假象。

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被害女子被性侵後心神不寧，精神壓力極大，被同事發現異狀後追問，方知此事，鼓勵她要報警，最後將葉男逮捕偵辦。

台北地檢署檢察官偵訊時，葉男否認犯行，表示兩人曾經交往，也拿出事先準備好的貼臉照試圖脫罪，檢察官並未採信，依法將他起訴。

台北地方法院認為，檢警從查扣的手機中，可以發現他曾拍下被害人的裸照、影像，罪嫌重大，所涉犯加重強制性交罪，最輕本刑7年以上有期徒刑，有高度逃亡可能，足認被告有逃亡之虞，雖該案已經言詞辯論終結，然並未判決確定，為確保刑事司法權有效行使、社會秩序及公共利益等，認定葉男仍需維持羈押處分，故裁定自今年8月1日起再延押2月。

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