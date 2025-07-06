獨家》台中豐原五口命案生前疑遭詐騙 警方追出第三被害人

台中豐原一家五口命案，警方追查發現，這家人疑似被詐騙集團「養、套、殺」，誘騙抵押汽機車，圖為當舖業者拖走車輛時在路面留字。（記者歐素美攝）

2025/07/06 09:28

首次上稿 09:13

更新時間 09:28

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區王姓一家五人疑因受黃金與團購投資詐騙最後走上絕路，張姓美容師居中牽線介紹王家認識李姓團購主，張女及李女4日及5日先後被依詐欺罪移送法辦，張女釋回、限制住居，李女今天凌晨15萬元交保、限制出境出海；警方昨共傳5名證人，目前發現被害人除了王家五口，還有A女及另一女子也被詐團鎖定，幸還在詐團「養套殺」的「養」階段，2女供稱並未有錢財被詐騙。

請繼續往下閱讀...

豐原警分局前天先依詐欺罪移送張女，張女被限制住居，昨天再偵訊李女、2家當舖業者及疑似受害的A女及另一名女子。李女被依詐欺移送後，檢方今晨以15萬元交保，並限制出境出海。

A女及另一名女子也認識張女，同樣也介紹購買黃金，分別刷卡100多萬元購買。但警方表示，2女供稱對方皆有清償刷卡金額，疑詐團還在養套殺的「養」階段，因此，2女尚未被詐騙致有金錢損失。

警方表示，今天將再持續擴大追查，以清查有無其他被害人或共犯。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法