7/5 今彩539頭獎開1注！800萬獎落台中

今晚（7月5日）開獎的第114000163期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/07/05 22:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月5日）開獎的第114000163期今彩539頭獎開出1注，由台中市南屯區黎明路二段230號1樓「億起富彩券行」開出。

第114000163期今彩539中獎號碼為「8、14、22、24、35」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共7417注中獎，每注可得300元；肆獎7萬7152注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000163期39樂合彩中獎號碼為「8、14、22、24、35」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共376注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5734注中獎，每注可得1125元。

第114000163期3星彩中獎號碼為「637」，壹獎共80注中獎，每注可得5000元。

第114000163期4星彩中獎號碼為「5196」，壹獎共24注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法