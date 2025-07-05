狼醫事件重創醫病信任 專家：建立透明查詢平台刻不容緩

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，建立公開透明、符合法治精神的「醫事人員查詢平台」刻不容緩。（資料照）

2025/07/05 17:45

〔記者邱芷柔／台北報導〕前台大婦產科醫師鄭文芳涉性侵棄保潛逃，引發社會譁然，民間團體批評衛福部承諾設立的「狼醫查詢平台」一再跳票，台灣醫務管理學會理事長洪子仁今（5日）說，建立公開透明、符合法治精神的「醫事人員查詢平台」已是刻不容緩，這不只是保障病人，也是維持對醫界信任的重要一步。

洪子仁指出，當醫師違法、制度失靈的消息一再出現在新聞中，社會對整個醫療體系的信任就會動搖，他認為，與其每次都被動回應爭議，不如主動建立一套制度性機制，讓違失紀錄能在符合法規下適當被揭露，作為病患選擇醫師的基本保障，也能防止「劣幣驅逐良幣」、守護多數守法敬業醫師的名譽。

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洪子仁進一步指出，其實衛福部手上早有懲戒、評鑑和處分等資料，只要整合這些資料，再參考像美國、英國等的醫師查詢系統，在不侵犯個資和法律程序的情況下，其實是做得到的，如果法源有不足，也可啟動修法補強。

洪子仁強調，除了政府，醫學會和醫院也要盡責，主動建立通報和性平機制，讓「醫療倫理」不是口號，而是真正落實在教育、管理與臨床工作中。最重要的是，醫療這個專業能不能被信任，靠的就是社會的信心，如果放任違法違德行為卻沒有制度因應，這種信任終究會瓦解。

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