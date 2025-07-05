40年未見父親 兒子求免扶養義務遭駁回

法官認為，兒子從未扶養過父親，自然沒有解除扶養的理由。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/07/05 17:40

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名老父親被安置在護理之家，每月3萬元照護費用理應由兒子負擔，但兒子2歲時，父親與母親就離婚，父子40年未曾見面，因此兒子從未付過扶養費。今年初兒子依《民法》第1118條之1規定，請求免除對父親的扶養義務。但法官審理後認為，40年來，兒子既然從未扶養過父親，何來免除扶養之義務，最後裁定駁回聲請。

一名法界人士說，《民法》第1118條之1規定為「免除或減輕扶養義務」，其立法精神，主要是避免讓某些子女承受不公平的扶養負擔。在多元的社會，常有「不盡責」的父母，一輩子對子女不聞不問，但臨老突然出現在子女面前要求扶養，子女就可用該法免除扶養義務，這條法律的存在，正是對「天下無不是的父母」此一傳統觀念在法律層面上的重要補充與平衡。

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該案的聲請人是名年近50歲的男子，判決書指出，其父母在他2歲時離婚，監護權歸母親，父親近40年來從未探視、也未支付任何扶養費，其童年由保母帶大，母親僅偶爾探視，高中畢業後因母親另組家庭，他被迫半工半讀完成學業，他向法官說「我從有記憶以來就沒見過父親，他根本沒盡過父親責任」，因此主張依《民法》第1118條之1規定，請求免除對父親的扶養義務。

聲請人的父親現年69歲，名下擁有一間房子，自2022年起領取政府中低收入補助，2025年起被安置在護理之家，每月的費用2萬9300元，其中2萬2000元由政府支付，差額7300元由社福團體代墊。

法官表示，聲請人和出庭的證人都稱其父親從來沒扶養過他，但問題是父親至今也未要求聲請人付扶養費，聲請人連最基本7300元社福代墊款也沒有付過，既然從未付扶養費，何來免除或減輕扶養義務，因此駁回聲請。

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