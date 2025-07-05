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    「迷因台式民主」貼11檢濺血圖！檢舉人四叉貓秀臉書通知：已移除

    網紅四叉貓表示，他已經檢舉該粉專成功，並收到臉書通知，確認該粉專已被移除。（擷取自四叉貓Threads）

    網紅四叉貓表示，他已經檢舉該粉專成功，並收到臉書通知，確認該粉專已被移除。（擷取自四叉貓Threads）

    2025/07/05 17:54

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕粉專「迷因台式民主」因貼出參與京華城案的檢察官肖像及全名，並附上威脅檢方人身安全的文字與血跡圖像，引發輿論譁然，涉案人已被收押禁見。網紅四叉貓表示，他已經檢舉該粉專成功，並收到臉書通知，確認該粉專已被移除。

    四叉貓今日在 Threads 上發文表示，由於他「不小心」檢舉成功，讓粉專「迷因台式民主」被「整個移除」。四叉貓並貼出臉書告知檢舉成功的通知，從通知中可見，臉書表示經審查後，判定該粉專違反《社群守則》，「我們已移除你檢舉的粉絲專頁」。對此，四叉貓還「難過」表示，大家寫了一堆暖心留言給版主，但版主目前遭到羈押，「他都沒機會看到啦。」

    臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉嫌將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」等恐嚇文字，檢警調循線將兩人帶回到案。台北地檢署4日晚間聲押戴男、林女，台北地院10點半開庭，今凌晨近1 時裁定2 人均收押禁見。

    北檢指出，戴、林二人的行為，使依法執行職務的司法人員產生恐懼與心理壓力，且有意圖影響或干預個案審判的重大疑慮。

    且二人之行為，在網路世界快速傳播，恐產生模仿效應，嚴重危害司法秩序，以及人民對司法的信賴，確有羈押禁見之必要。

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