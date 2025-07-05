房仲「框」小姐出場被控性侵 法官依這理由判他4年

陳姓不動產經紀人被控把小美框出場性侵，被法院依強制性交罪判4年徒刑。（情境照）

2025/07/05 16:18

〔記者林嘉東／新北報導〕陳姓不動產經紀人前年到酒店消費，被控把酒店小姐小美（化名）「框」出場，卻將小美帶回家性侵得逞；陳辯稱是兩情相悅下發生性關係，後因小美向他索討性交易費不成，才挾怨報復他。新北地院審理時，酒店主管證稱，小美只有陪酒，沒有做S （做性交易）等證據，認為小美雖被陳「框」出場，不代表願意與陳發生性行為，依陳犯強制性交罪判處4年徒刑。

判決指出，陳男於2年前父親節當天凌晨2點到台北市松山區一家酒店消費，點了小美坐檯陪酒，並框下小美當晚上班時段至上午8時許；清晨6時許，陳請酒店的代駕開他的車，載他與小美返家；途中，陳在抵達小美住處後，轉要求小美陪他回家，代駕員將陳再抵住處後，陳再要求小美陪他上樓，小美下車前告訴代駕員：「等一下等我」，隨後陪陳上樓，未料上樓後，慘遭陳性侵得逞。

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小美遭性侵後報警、驗傷，檢方認定陳涉犯強制性交罪將他起訴。法院審理時，陳辯稱，他與小美是兩情相悅發生性行為，後因小美向他索討性交易費不成，才對他挾怨報復。代駕員證稱，酒客框小姐出場之後去旅館，如果小姐跟客人已經講好做S，就會直接到飯店或住家，就不會跟他說「等一下等我」等語。

法官因此認定，小美當天並未與陳約定為性交易，加上小美的主管等人也證稱，小美沒有在做S，加上小美遭性侵後向友人求助時，充滿驚恐、害怕，醫院驗傷單也證實她的處女膜破裂，依陳犯強制性交罪判處4年徒刑。

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