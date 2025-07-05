懷抱警察夢 他扮警察在火場外指揮交通遭法辦

警方逮捕陳男，並扣回全套警制服與裝備。（記者徐聖倫翻攝）

2025/07/05 16:11

〔記者徐聖倫／新北報導〕太想從警！新北市樹林區上月中旬發生火警，無業的19歲陳姓男子假扮警察在火場附近指揮交通，陳男衣著、裝備都與真的警察激似，以假亂真。警方循線至台北市內湖區陳男住處，將他帶問訊並法辦。

據悉，6月17日樹林區傳火警，警方、消防據報趕抵，大家忙進忙出，而陳男著警察制服，在混亂中站在路口指揮交通，火警結束前陳男就已開車離開現場。警方事後展開調查，循監視器確定陳男身分後，前往北市內湖將他逮回。

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警方在陳男的房內搜出一套警察制服，另還有腰帶、無線電，他的汽車亦違法裝設蜂鳴器、警示燈，裝備非常齊全。陳男說，這些裝備全是網購，他當天透過LINE群組得知樹林發生火災，他想要協助才會扮警察前往。陳男透露，他有警察夢，所以才會假裝一下過過癮。

警方解釋，陳男此舉已違法，包含僭行公務員職權、冒充公務員服章官銜等，警詢後將其函送法辦。而私自裝設蜂鳴器、警示燈，此舉違反道路交通管理處罰條例第16、18條，將陳男移送法辦。

陳男在車上裝設警示燈、蜂鳴器。（記者徐聖倫翻攝）

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