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    前2個月已處理50萬、33萬差點死掉......豐原五口命案長女傳訊友人內容曝光

    胡男還原與王家姊妹對話過程，痛批詐團。（記者張軒哲攝）

    胡男還原與王家姊妹對話過程，痛批詐團。（記者張軒哲攝）

    2025/07/05 14:28

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭投資詐騙走上絕路，2日遭親友發現陳屍租屋處，引起全國關注。王家姐妹的好友胡先生今日指出，去年11月就聽聞王家投資黃金，但直覺有異，有規勸不要再投入金額，日前也收到王家姊妹傳訊息借款。

    王家次女與胡男LINE對話有提到，李女是張姓美容師介紹的，害慘全家，爸媽辛苦一輩子，一下就被榨光。「唉！真的天上不會掉餡餅，還是實在工作。」

    胡男說，自己跟王家姊妹都熟識，去年11月得知他們投資黃金，還勸他們要注意，不要再貿然投資，今年6月陸續收到姊妹求助，兩人都四處籌錢填補錢坑。王家大姊甚至還傳LINE給胡男：「前兩個月已經處理50萬、33萬、30萬元差點死掉，因為公司背後是黑道運作，好想死一死。」

    王家妹妹6月傳給胡男的訊息透露，對方就說是團購，投資會分紅，最後全家被搞到四處借錢，還欠了一堆債務，不清楚對方操作手法，之前每個月有給利潤，但過年期間失聯，信用卡利息超高。她指出，李女是張女介紹的，張女跟姊姊又認識多年了，沒想到會這樣。

    胡男說，就從頭到尾就是一個局，標準的養、套、殺，讓你一開始分到一些小錢，最後家人也都入坑，真的非常可惡。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    王家妹妹與胡男對話充滿懊悔。（民眾提供）

    王家妹妹與胡男對話充滿懊悔。（民眾提供）

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