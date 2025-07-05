75歲新北婦人遊台中 夜遊瞬間失憶「怕被抓去賣掉」

張婦（左）與丈夫團聚才稱「忘記自己身在台中」。（讀者提供）

2025/07/05 13:43

〔記者黃旭磊／台中報導〕新北市75歲張婦與丈夫到台中旅遊3天，凌晨至公益路散步，疑失憶突不知身在何處，警方趕往協助，張婦怕「被抓去賣掉」不肯上警車，經聯繫找到住宿旅館，張婦與丈夫團聚才稱「忘記自己身在台中」，警方呼籲年長者應配戴聯絡資訊確保安全。

台中市第四警分局今表示，大墩派出所警員黃志仁、楊朝鈞於1日凌晨執行巡邏勤務，行經文心路與公益路口發現滿頭白髮婦人在人行道徘徊，神情茫然，警方上前關心發現張婦（39年次）清楚地說出姓名及生日，卻一直表示「住新北市深坑區」，並語帶困惑地說晚餐後出門散步，準備返家時迷路，還以為在住家附近。

請繼續往下閱讀...

就在員警協助確認住處，大墩派出所接獲南屯區旅館報案，稱有旅客妻子走失急須協助，值班警員楊景智確認報案人為張婦丈夫，準備送回旅館，張婦竟擔心「被抓去賣掉」，堅持不上警車。

黃志仁拍胸脯保證會帶回家人身邊，張婦才卸下心防上車，約10分鐘返抵旅館，張婦見到丈夫放心笑了，丈夫表示，南下參加台中3日遊程，晚餐後入睡，妻子獨自出門散步，不料途中迷失方向竟忘記身在台中，驚醒後發現人不見了，焦急向旅館求助報案，感謝警方協助夫妻團圓。

台中市第四警分局長陳祥麟建議，年長或有失智傾向民眾，可至轄區警察機關申請指紋建檔，也可以配戴聯絡資訊卡或定位裝置，增強安全保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法