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    超萌！高雄「小小警消」打詐體驗 特警垂降、高空救援驚豔全場

    高雄小小警消職人體驗，小朋友穿上警察制服，騎著迷你警車認識交通規則。（記者許麗娟攝）

    高雄小小警消職人體驗，小朋友穿上警察制服，騎著迷你警車認識交通規則。（記者許麗娟攝）

    2025/07/05 13:49

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警察局今（5）日在市府四維行政中心中庭舉辦青春專案「小小警消」職人體驗活動，今年共有140名5至12歲的兒童參與，除了穿上帥氣制服從互動遊戲中學習犯罪預防宣導外，現場也有保安警察大隊特勤中隊隊員的高空垂降、消防局繩索救援隊高空接駁搶救傷者的演出，也讓現場大小朋友驚豔。

    高雄市小小警消活動結合少年隊、婦幼隊、騎警隊、保大特勤、交大重機、楠梓、苓雅分局、保三總隊警犬隊與消防局特搜中隊（犬隊、繩隊）共同舉辦，去年開放120名，今年增加至140名於報名時仍被秒殺搶光，小朋友分別穿上警察、消防及少年刑警的制服，現場有迷你警車、消防車可體驗，也能透過遊戲衝鋒槍、互動遊戲等認識警消的工作和防範犯罪、交通安全、防火、防災等多元知識。

    高雄市警察局長林炎田也同步進行「打詐儀表板」的防詐宣導，高雄市今年6月詐欺件數1974件為六都第3高，不過財損金額9億8167萬元為六都第2低，而詐騙手法以假投資的436件最高，排名第2的假網拍也有238件，呼籲小朋友和家長要有「識詐」、「防詐」知能，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    小小消防員體驗迷你消防車。（記者許麗娟攝）

    小小消防員體驗迷你消防車。（記者許麗娟攝）

    高雄市警察局長林炎田與小小少年隊刑警。（記者許麗娟攝）

    高雄市警察局長林炎田與小小少年隊刑警。（記者許麗娟攝）

    特勤中隊表演倒掛垂降。（記者許麗娟攝）

    特勤中隊表演倒掛垂降。（記者許麗娟攝）

    特勤中隊表演持槍高空垂降。（記者許麗娟攝）

    特勤中隊表演持槍高空垂降。（記者許麗娟攝）

    特勤中隊演練挾持救援。（記者許麗娟攝）

    特勤中隊演練挾持救援。（記者許麗娟攝）

    消防局演出高空吊掛救援。（記者許麗娟攝）

    消防局演出高空吊掛救援。（記者許麗娟攝）

    消防局演出高空吊掛救援。（記者許麗娟攝）

    消防局演出高空吊掛救援。（記者許麗娟攝）

    搜救犬現場表演，發現小朋友藏身的水桶後，開心吠叫。（記者許麗娟攝）

    搜救犬現場表演，發現小朋友藏身的水桶後，開心吠叫。（記者許麗娟攝）

    高雄市警察局長林炎田進行防詐導。（記者許麗娟攝）

    高雄市警察局長林炎田進行防詐導。（記者許麗娟攝）

    小小警察體驗MP5衝鋒槍。（高雄市警察局提供）

    小小警察體驗MP5衝鋒槍。（高雄市警察局提供）

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