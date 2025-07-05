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    高雄6旬伯騎車闖入輕軌道 擦撞灑水筒自摔還要被罰

    高雄6旬阿伯騎車闖入輕軌道後摔車受傷。（民眾提供）

    高雄6旬阿伯騎車闖入輕軌道後摔車受傷。（民眾提供）

    2025/07/05 13:13

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區蓬萊路與七賢三路口，昨（4）日深夜11點多發生騎士闖入輕軌自摔車禍，李姓男子（67歲）騎乘微型電動二輪車突然騎入輕軌道，擦撞到灑水筒後自摔，警方到場發現李男酒測值為每公升0.1毫克，雖未超標，但仍依涉嫌公共危險罪及過失妨害舟車行駛安全罪移送法辦，且李男的微型電動二輪車未掛牌，也被開罰3000元。

    據了解，李男當時從七賢三路往南行駛，卻突然騎入輕軌的軌道內，撞及軌道上設置的灑水圓筒後人車倒地，造成手部輕微擦傷，幸送醫後無大礙，現場鄰近輕軌駁二蓬萊站，也未影響輕軌運行，李男則稱是身體不適才會誤闖輕軌道。

    鼓山分局新濱所指出，員警針對李男進行酒測，發現他呼氣酒精值為0.1，雖未超過0.15的酒駕標準值，但因每人對酒精的耐受度，仍被依刑法第185-3條公共危險送辦，另也涉及刑法第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，最高可處2年有期徒刑或20萬元罰金。

    此外，微型電動二輪車若未掛牌及投保強制險，2024年11月30日起已全面開罰，李男所駕駛的微型電動二輪車未依規定領用有效牌照，已違反道路交通管理處罰條例第71-1條第1項1款，最高可處3600元，並當場移置保管車輛。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    阿伯的微形電動二輪車未掛車牌，遭開罰3000元且車輛當場移置保管。（民眾提供）

    阿伯的微形電動二輪車未掛車牌，遭開罰3000元且車輛當場移置保管。（民眾提供）

    阿伯騎車經過路口後，突然直接騎進輕軌道。（民眾提供）

    阿伯騎車經過路口後，突然直接騎進輕軌道。（民眾提供）

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