張淑晶與獄友起衝突 慘遭修理左手受傷

張淑晶與謝姓獄友起衝突，左手被拉扯輕傷。（資料照）

2025/07/05 12:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕官司不斷地知名房東張淑晶，目前於台中女子監獄服刑，不料，她於去年7月間，因工作分配與傷害等罪服刑的謝姓獄友起衝突，謝女撕毀張女的司法文件，又動手教訓拉扯張女，導致張女左手輕傷，謝女辯稱「我與張淑晶是相互拉扯，我也有受傷」，台中地方法院依毀損文書罪與傷害罪，判處謝女拘役50日，可易科罰金5萬元。

法院判決顯示，女房東張淑晶官司纏身，她被控與多名房客簽約，卻隱匿租約的不利條款，再向房客索取違約金，並對不願付錢的房客提告，最高法院依19個誣告罪判她8年6月徒刑，另依14個誣告罪判刑5年6月，偽造文書罪則判刑8月，她於2022年入獄，目前於台中女子監獄服刑。

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判決書指出，張女與謝女是同房的獄友，謝女因傷害罪判刑2月，執行完畢後，又另案繼續執行，去年7月20日上午8時許，兩人因工作分配問題起口角爭執後，謝女拾起張女放置地上的新北地檢署文書2份後，徒手撕成兩半，當天傍晚6時許，2人又在房內，再度因工作分配問題起口角爭執，謝女徒手拉扯張女，導致張女左手手掌抓傷、左手手腕瘀青等傷害。

台中地方法院認為謝女之前犯傷害案件而判刑，理應警惕而提升自我控管能力，卻又故意再犯傷害罪，應加重量刑，判處拘役50日，可易科罰金與上訴，另外，張女也對謝女提起刑事附帶民事賠償訴訟，由台中地院刑事法庭轉民事法庭審理中。

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