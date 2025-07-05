豐原五口命案！女控「關鍵美容師」介紹團購黃金疑與詐騙王家手法相同

A女指控張女介紹李姓團購主，害她刷爆信用卡。（記者張軒哲攝）

2025/07/05 11:51

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭投資詐騙，2日遭親友發現陳屍租屋處，檢警查出是一氧化碳中毒，應為輕生死亡，據了解王家是透過張姓美容師介紹才認識李姓團購主。今日豐原一名A女上午出面指控，也是由張女介紹給李女，已刷卡一百多萬元，但李女後來已不幫忙繳款，有一張國泰世華信用卡被停卡了。

A女說，與張女是朋友關係，張女本來有債務問題是李姓團長幫她還清，張女介紹李姓團長到家裡認識，才誤入黃金投資與團購詐騙陷阱，一開始只說要團購，自己還去跟朋友借錢，用車貸借款，團購棉被、洗衣精等，自己也認識王家長女，王女也有跟李團長批貨，自己也去電詢問王女，認為應該沒問題。

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A女說，一開始每個月刷卡買黃金可以得到3000元佣金，每個月15萬元信用卡費都有繳，但有一張信用卡後來都沒繳，刷卡刷到爆了，已刷卡100多萬元。

A女說，這個團購網LINE群組約有6、7個人，但人數都沒有增減，她懷疑是同一個人分飾多角，一開始買東西都有列出明細，但後來都沒有列出明細。最後覺得可能被騙，就心存著沒有退佣金沒關係，但不要讓她信用卡費繳不出來。

A女說，看到王女一家的五口的新聞覺得很難過，驚覺自己受騙，只是還沒被最後收網，也呼籲大家要注意。

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