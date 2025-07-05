3年前曾偷拍洗澡 色狼這次深夜潛入住宅硬上她

連姓男子酒後深夜侵入住宅，被控一手摀住被害人阿芬（化名）口鼻、一手伸入阿芬下體指侵，台北地院審理後，依連犯侵入住宅強制性交罪將連重判9年徒刑。可上訴。（示意圖）

2025/07/05 13:12

〔記者林嘉東／台北報導〕連姓男子酒後深夜侵入住宅，被控一手摀住被害人阿芬（化名）口鼻、一手伸入阿芬下體指侵，阿芬奮力抵抗，發出「嗚嗚嗚」聲求救聲，睡在她隔壁床的友人聞聲起身查看，見連男趴在小芬身上，邊抓邊問「你是誰」，仍讓連逃走。台北地院審理後，依連犯侵入住宅強制性交罪將連重判9年徒刑。可上訴。

判決指出，連姓男子去年4月14日凌晨2時許，酒後從阿芬住處後門侵入阿芬臥室，被控趴在阿芬身上，脫下小芬褲子後，一手摀住阿芬口鼻、另一手伸進阿芬下體用手指性侵她；阿芬口鼻遭摀住後不斷發出「嗚嗚嗚」聲求救，睡在阿芬隔壁床的友人聞聲查看，試圖抓連，邊抓邊問「你是誰」，仍讓連跑走。

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警方獲報循線逮到連男，查出3年前連男就從阿芬住處浴室外，以手機偷拍洗澡的阿芬被發現，連男當年賠償阿芬30萬元，獲檢方不起訴處分，想不到這回變本加厲，侵入住宅性侵阿芬；警方在阿芬報案後，在阿芬下體、內褲採到連男的DNA，檢方調查後將連男依涉刑度7年起跳的侵入住宅強制性交罪起訴。

法院審理時，連稱酒後無法控制自己，會有偷窺的欲望，坦承指侵阿芬犯行。法官認為，連男3年前酒後就在阿芬住處外，偷拍她洗澡；這次，酒後為滿足性慾，侵入阿芬住所指侵阿芬，致阿芬身心受創嚴重，依連男犯侵入住宅強制性交罪判處9年徒刑。

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