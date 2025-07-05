合成京華城案11檢察官血照2嫌收押 法官裁定理由出爐

涉嫌在網上轉發參與京華城案的檢察官肖像和全名的男子戴瑞甯，今日凌晨北院裁定羈押禁見。（資料照）

2025/07/05 11:09

〔記者林嘉東／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，今（5日）凌晨雙雙遭收押禁見。法官裁定收押禁見理由認為，2人供述不一，審酌2人短期間有再犯之虞，因此裁定將2人羈押禁見。

法官裁定收押2人的理由指出，戴、林2人涉犯恐嚇危害安全罪、煽惑他人犯罪、非法利用個人資料等罪，犯罪嫌疑重大，2人彼此供述不一，有串、滅證之虞，審酌2人短期有再犯之虞，裁定將2人羈押禁見。

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社群軟體本月2日上刊登偵辦京華城弊案的11名檢察官照片，照片上並刻意後製上血痕，上面寫有「命債，命還」、「記住他們的名字跟臉」等恐嚇、仇恨性圖文。台北市警察局刑警大隊、調查局等單位前天下午逮到臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠。

台北地檢署4日晚間聲押戴男、林女，台北地院10點半開始開庭，今凌晨近1時庭訊後裁定將2人收押禁見。北檢指出，戴、林2人所為，使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮，且2人的所為，在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序，以及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。

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