不只豐原一家五口！今又有受害者出面控遭「美容師同學」詐騙
女子購買黃金投資受騙，向謝志忠陳情。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭投資詐騙，2日遭親友發現陳屍租屋處，今日上午又有最新受害者出現，一名女子上午至市議員謝志忠服務處求助，稱自己也是經由張姓美容師牽線認識李女，也是每個月拿到3000元佣金，但有一張信用卡已經半年沒繳，這名女子上午至豐原分局製作筆錄。
謝志忠指出，上午這名女子到場後，可以證明張女與李女是一個重犯詐騙結構，呼籲警方調查嚴辦。
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女子購買黃金投資受騙，向謝志忠陳情。（記者張軒哲攝）
〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭投資詐騙，2日遭親友發現陳屍租屋處，今日上午又有最新受害者出現，一名女子上午至市議員謝志忠服務處求助，稱自己也是經由張姓美容師牽線認識李女，也是每個月拿到3000元佣金，但有一張信用卡已經半年沒繳，這名女子上午至豐原分局製作筆錄。
謝志忠指出，上午這名女子到場後，可以證明張女與李女是一個重犯詐騙結構，呼籲警方調查嚴辦。