台中假牙公司總監BMW狂飆113公里 撞飛19歲打工妹斷頸慘死起訴

沈姓假牙公司總監（圖左）肇事後，在現場看著救難員搶救楊女。（民眾提供）

2025/07/05 11:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市沈姓假牙公司總監於去年12月24日上午，駕駛BMW豪車於限速50公里的台中市大坑東山路，以113公里時速狂飆，撞死打工的19歲楊姓年輕女子，楊女甚至被撞飛跌到約6公尺深的邊坡下，頸椎骨折、氣胸與血胸等嚴重傷勢死亡，不過，台中地檢署卻認為沈男沒有蛇行，雖然嚴重超速，仍不能以公共危險致人於死罪起訴，僅依過失致死罪起訴。

台中地檢署另於起訴書中強調，沈男嚴重超速，聲明法院加重其刑，不過，沈男肇事之後留在現場，向馳抵警察告知自己是肇事人，符合自首條件，聲明法院酌予減刑。

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19歲楊姓女子當天上午騎車上班，在距打工的樂園，不到800公尺的北屯區東山路段，被超速的BMW撞上，楊女摔落至6公尺深的邊坡下，救出時已無生命跡象，送醫搶救不治。

警方調查顯示，沈男嚴重超速，過彎時車速太快且煞車不當，輪胎打滑失控，整輛車失控跨越中線，衝入對向車道，迎面撞擊楊女致死，整個過程僅數秒，現場畫面十分驚悚。

檢方相驗顯示，楊女顏面與肢體多處骨折與開放性傷口、雙耳耳漏、頸椎斷裂、氣胸與血兇。

沈男偵查時承認BMW失控打滑撞死楊女，台中市車輛行車事故鑑定委員會的意見書，也直指沈男超速、跨越至對向車道，這是肇事主因，楊女則無肇事因素。

不過，檢方認為，沈男超速、不當駕駛屬實，應加重量刑，但他沒有蛇行等行徑，未達造成公眾往來危險的狀態與程度，僅依過失致死罪起訴，依刑法第276條規定，過失致人於死者，處5年以下徒刑，拘役或50萬元以下罰金。

楊女機車被撞爛，整個人被撞飛，摔落至6公尺深的邊坡下。（民眾提供）

救援人員將楊女吊掛送醫，但他頸椎骨折等傷勢嚴重而不治。（民眾提供）

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