車子被老爸開走 富二代擔心「與女互動」外流竟謊報車失竊

周姓男子擔心老爸開走他的車，會從行車紀錄器上看到他與某女子「互動」過程，竟報假案謊稱車輛失竊。示意圖。（資料照）

2025/07/05 11:44

〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓男子疑與陳姓女子發生婚外情，周男的父親從中國返台休假時，開走兒子的車去醫院看病，周男擔心車上行車紀錄器錄下他與陳女的「互動」被老爸發現，竟報案謊稱車子失竊，警方到場後發覺是一場鬧劇，但仍將報假案的周男送辦，法官依誣告罪判周男徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，在中國經商多年、事業有成的周姓台商，2022年4月返台休假時，趁著空檔開著兒子的車去醫院看病，兒子出門前發現車子被老爸開走，擔心老爸萬一翻看車上行車紀錄器時，會看到他和陳姓女子的「互動過程」，於是打電話確認老爸在醫院後，自己也趕去醫院停車場，準備把車上行車紀錄器、使用過飲料杯、牙刷、未開封保險套等物品帶走。

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但因車鑰匙在老爸身上，周男也找不到備用鑰匙，他竟動起歪腦筋，報案指稱「我在醫院前面的停車場，我找到我失竊的車子了，你可以幫我來嗎？不然車主來插鑰匙來就開走」，報完案後，周男再把汽車的4個輪胎洩氣，讓老爸即使趕在警方到場前看完病，也無法把車開走。

警方到場後釐清來龍去脈，將周男和他父母親帶回派出所，周男才坦承為了拿回車上影音物品才出此下策，被警方依誣告罪送辦；高雄地方法院審理時，周男坦承犯行，法官認為他為取回置放於汽車內影音等物品，竟謊報車輛失竊，浪費司法資源，復使他人蒙受刑事處罰之危險，因此依未指定犯人誣告罪判他徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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