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    首頁　>　社會

    「兒子」來電要買砂石車 婦人差點被拐50萬

    黃姓婦人接獲「兒子」要錢買砂石車，所幸被竹東警方和郵局行員聯手護住了老本。（竹東警分局提供）

    黃姓婦人接獲「兒子」要錢買砂石車，所幸被竹東警方和郵局行員聯手護住了老本。（竹東警分局提供）

    2025/07/05 11:15

    〔記者黃美珠／新竹報導〕做兒子的想買砂石車，一通電話讓60多歲的媽媽就答應要匯50萬元幫忙，好在新竹縣竹東鎮的中正郵局行員察覺「這也太奇怪了！」立刻通知竹東警分局竹東派出所警員到場勸阻，及時確認又是一個利用父母愛兒心切的詐騙老梗，幫老媽媽護住了老本。

    警方說，這名婦人因兒子沒有穩定的工作，原本就憂心忡忡。最近「兒子」透過LINE說要跟人合夥做生意，需要50萬買砂石車，婦人開心之餘不疑有他，就急著想要去匯錢。

    所幸竹東中正郵局行員察覺有異後立刻通報，竹東派出所員警到場了解，確認這名黃姓婦人的LINE聊天紀錄裡，有名自稱是黃婦兒子的不明人士，向黃婦索取50萬元說要買砂石車，經警方查看雙方聊天紀錄後研判這是典型的假冒親友詐騙案件，黃婦經過勸說後也停止提款和匯款。

    新竹詐欺預警中心召集人、新竹地檢署主任檢察官黃振倫說，在詐欺集團分工中，詐團會針對鉅額的詐騙金額對象，或理財投資客等特定群體設計一套專門的「釣魚劇本」。例如，有些人的健保、醫療資訊萬一不幸外洩，且恰巧讓詐團掌握到被害人相關的就醫狀況和需求，詐團就很有可能設計一套專門的套路引人上鉤。

    他說，近年詐欺集團手法不斷升級，已從過去的「廣撒網、亂槍打鳥」式行騙，轉變為鎖定特定族群，蒐集個人資料後，精心編寫詐欺劇本進行詐騙。檢方提醒民眾務必提高警覺，妥善保護個人資訊，切勿隨意洩露，以免被詐團鎖定成了肥羊而破財。

    在竹東派出所警員細心的解說下，黃婦終於相信來要錢的不是兒子，而是騙子。（竹東警分局提供）

    在竹東派出所警員細心的解說下，黃婦終於相信來要錢的不是兒子，而是騙子。（竹東警分局提供）

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