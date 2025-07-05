失業「窮鬼」當街搶女移工金項鍊 被見義勇為保全壓制

保全在案發附近巷道壓制許男（右下）。（記者張瑞楨翻攝）

2025/07/05 10:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市外籍移工聚集的東協廣場，昨天（4日）夜間發生搶奪案，失業8個月的許姓男子，到台中找朋友借錢未果，見印尼女移工莉莉戴著金項鍊，他從後方拉扯搶奪金項鍊，逃逸時被廣場的保全追捕壓制，許男宣稱身上沒錢而起搶奪之心，警方調查顯示，他搶奪前真的是身無分文，將他依搶奪罪移送台中地檢署偵辦，並建議檢方向台中地方法院聲請羈押。

中市警局第一分局繼中派出所調查，來台擔任看護工的印尼籍女移工莉莉（化名，37歲），昨天晚間6時許，行經中區台灣大道一段的東協廣場，突然被台灣許姓男子（41歲）從背後拉扯，搶奪配戴的金項鍊，價值約1萬2000元。

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許男得手後立刻轉身逃逸，莉莉驚魂未定，當街大聲呼救，此時巡視廣場的47歲邵姓保全，聽到莉莉的呼救聲音，不顧自己年紀比許男大，迅速追上許男，於附近的成功路90巷前壓制許男，交由馳抵的警員逮捕，第一分局讚揚邵姓保全，「他是本市治安無名英雄」。

據了解，許男之前從事物流業，8個月前失業至今，他昨天從彰化搭車到台中市，要向朋友借錢，不料，自己宛如「窮鬼」，朋友都避不見面，他身上沒有半毛錢，又找不到朋友借錢，連搭車回彰化的車資都沒有，在東協廣場閒晃時，見莉莉配戴金飾，一時起意行搶，沒想到5分鐘內就被保全抓到，警方依搶奪罪移送台中地檢署，建請檢方聲請羈押。

第一分局分局長尤啓南強調，邵姓保全英勇相助，展現市民協力打擊犯罪的正向力量，將依規定申報協助破案獎金，並提報治安會報公開表揚。

保全在案發附近巷道抓到許男，用身體壓制他。（記者張瑞楨翻攝）

印尼看護工莉莉被搶的金項鍊，價值約1萬2000元。（記者張瑞楨翻攝）

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