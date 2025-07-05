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    桃園女騎士撞停路旁大貨車死亡 議員促取締停放亂象

    陳姓女子騎機車不慎撞上停放路旁的大貨車，送醫後不治。（警方提供）

    陳姓女子騎機車不慎撞上停放路旁的大貨車，送醫後不治。（警方提供）

    2025/07/05 10:20

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市49歲陳姓女子2日晚間9點多，騎機車行經大園區成功街時，不慎撞上停放在路旁的大貨車，路人發現報警，緊急將她送醫後仍回天乏術，讓陳女的家人非常難過；桃園市議員游吾和說，該路段周邊因推動桃園航空城，人煙稀少而出現大貨車停放路旁亂象，成為害命陷阱，應加強取締。

    陳女當晚獨自騎機車經過成功街時，不慎撞上路旁大貨車，因撞擊力道猛烈，撞上大貨車車尾的機車幾乎對折，消防隊員趕抵時，陳女頭部出血，當場已失去呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治；警方初判陳女未注意車前狀況外，而大貨車未緊靠道路右側停放，才會發生事故，還要進一步調查以釐清肇事責任。

    游吾和說，桃園航空城內竹圍徵收區段周邊，多已剩下空房屋，致人煙稀少，不僅大貨車會停放路旁，也會有車輛高速經過，非常危險，地方已反映多次，尚未改善，預計下週邀集將相關單位會勘共商改善之道；市府交通局表示，將針對周邊道路的照明、速限執行等進行改善，並由大園警分局加強大貨車違規行駛或停車加強取締。

    陳姓女子騎機車不慎撞上停放路旁的大貨車，送醫後不治。（警方提供）

    陳姓女子騎機車不慎撞上停放路旁的大貨車，送醫後不治。（警方提供）

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