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    首頁　>　社會

    男騎士國3南下龍潭路段逆向飆17公里！ 警方2度全線封閉車道才逮到

    儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮，硬是在大批靜止車潮旁的內線逆向騎乘。（記者黃政嘉翻攝）

    儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮，硬是在大批靜止車潮旁的內線逆向騎乘。（記者黃政嘉翻攝）

    2025/07/05 09:58

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕43歲沈姓男子今晨騎車闖入國道3號南向70公里龍潭路段，一路逆向往北狂飆17公里，還任意變換車道，儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮，硬是在大批靜止車潮旁的內線逆向騎乘，第2次才攔截成功，6點40分及時攔停，制止其違規行為，過程未有人員傷亡，除將罰鍰6000元至3萬6000元外，並函送桃園地檢署偵辦。

    國道公路警察局第六公路警察大隊指出，沈男疑似精神恍惚闖入國道，警方先於國道3號南向55公里的鶯歌路段實施全線封閉，但沈男無視警方揮旗指揮停車，並強行硬闖，警方隨即又於南向53公里處，再次全線封閉方式，於6時40分及時攔停，制止其違規行為。

    國道警方指出，此案除依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款規定，在高速公路或快速公路迴車、到車、逆向行駛，處駕駛人6000元至36000元罰鍰，並將依涉嫌公共危險罪函送桃園地檢署偵辦。（10:23更新）

    儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮，硬是在大批靜止車潮旁的內線逆向騎乘。（記者黃政嘉翻攝）

    儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮，硬是在大批靜止車潮旁的內線逆向騎乘。（記者黃政嘉翻攝）

    第一次攔截點，儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮闖過。（記者黃政嘉翻攝）

    第一次攔截點，儘管警方實施全線封閉車道管制，騎士仍無視警方舉旗指揮闖過。（記者黃政嘉翻攝）

    沈男今晨騎車闖入國道3號南向70公里龍潭路段。（記者黃政嘉翻攝）

    沈男今晨騎車闖入國道3號南向70公里龍潭路段。（記者黃政嘉翻攝）

    國道警方第2次才攔截成功，將沈男車輛移至路旁。（記者黃政嘉翻攝）

    國道警方第2次才攔截成功，將沈男車輛移至路旁。（記者黃政嘉翻攝）

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