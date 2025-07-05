路邊亂停害女騎士撞上重傷 聯結車司機不認錯還怪對方超速

余姓駕駛把聯結子車停在大華路上，佔據8成車道導致後方女騎士撞上重傷。（翻攝google地圖）

2025/07/05 10:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職貨運公司的余姓聯結車司機，開著聯結車進入高雄前鎮加工區時，把連結的子車先暫放在車道上，導致後方張姓女騎士不慎追撞重傷送醫，張女提告求償688萬餘元，余男和貨運行推稱是張女超速才會追撞，但法官勘驗行車紀錄器發現，子車佔據車道8成面積，導致張女因天色昏暗來不及反應才撞車，依勞動能力減損比例39%計算，加上醫藥費等開支，判余男和貨運行應賠453萬元。

判決指出，2021年4月15日傍晚6點多，余姓司機開連結車行經前鎮區大華一路，準備進入加工區時，余先把後方的子車卸在馬路上，待確認加工區通行無阻後，再開著母車將子車重新連結，但余男卸下的子車佔據車道8成面積，導致後方張姓女騎士來不及閃避，連人帶車直接撞上子車後重傷倒地。

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張女送醫時，全身多處骨折、氣胸，經治療後，仍因坐骨神經損傷，導致右下肢功能喪失、右踝關節功能嚴重減損，並已無回復可能性的重傷害，余男不認罪，反控張女超速才撞車，仍被法官依過失傷害致人重傷罪判徒刑5月定讞。

由於余男遲未與張女和解，張女另提民事求償688萬餘元，高雄地方法院審理時，余男和貨運行仍不認錯，法官勘驗行車紀錄器發現，子車佔據車道8成面積，導致張女因天色昏暗來不及反應才撞車，依勞動能力減損比例39%計算，加上醫藥費等開支，判余男和貨運行應賠453萬元，可上訴。

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