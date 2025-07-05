與房東發生租屋糾紛 新北市議員連斐璠：已申請調解

房東與議員連斐璠發生租屋糾紛，連斐璠表示已申請調解。（記者翁聿煌攝）

2025/07/05 09:32

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區李姓女子將其位於保安路的房子租給議員連斐璠做為服務處30多年，房東去年底想要漲房租，雙方沒達成共識，連斐璠今年5月退租後，房東投訴指連斐璠積欠違約金，而且違法自行打掉房屋的隔間牆，要求連斐璠復原，連斐璠表示，打掉隔間牆改裝辦公室，事前有經房東同意，如今雙方各說各話，她希望雙方能坐下來解決問題，已申請區公所調解委員會進行調解。

房東李小姐投訴，她們家於30多年前把位於保安路的二樓公寓租給連斐璠當服務處，每個月2萬多元的租金一直沒有調整過，因此她去年底告知對方，盼依市場行情和物價指數，將房租調漲至4萬多元，連斐璠認為房租加倍不合理，溝通無效後不願續租。

請繼續往下閱讀...

李小姐在今年1月至5月的爭議期間，認為連斐璠應依租約規定，支付兩倍違約金，並且要求房客應將以前違法拆除的隔間牆復原；連斐璠回應，當年她承租時，房間內隔局不佳，曾向李小姐的哥哥表達自行重新隔間的意願，並且獲得同意才進行隔間。

連斐璠說，今年1月至5月期間，她都有依原租約寄出房租支票和存證信函，但對方拒收，連斐璠表示有誠意解決相關糾紛，既然雙方對後續處理方式欠缺共識，她已經向永和區公所申請調解，盼能找出彼此都能接受的方案。

房東與議員連斐璠發生租屋糾紛，連斐璠表示已申請調解。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法