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    首頁　>　社會

    捲入豐原五口命案 美容師訊後釋回限制住居

    王家（圖右）曾向台中市議員謝志忠（圖左）求助，並指張姓美容師居中牽線黃金與團購投資。（謝志忠服務處提供）

    王家（圖右）曾向台中市議員謝志忠（圖左）求助，並指張姓美容師居中牽線黃金與團購投資。（謝志忠服務處提供）

    2025/07/05 08:46

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區王姓一家5人疑因遭黃金投資與團購詐騙，於本月2日被親友發現陳屍租屋處，居中牽線介紹王家投資的張姓美容師（王家長女的同學），與另一名債權人李女昨天（4日）下午被警方傳喚到案，警方昨天晚間9時許將張女依詐欺罪移送台中地檢署，檢方漏夜複訊後，諭知無保、限制住居釋回，至於李女部分，警方並未移送至地檢署。

    中檢裁定限制住居的主要理由，是35歲的張女涉入詐欺罪，至於涉案程度與嚴重性等細節，仍待進一步釐清。

    王家五口投資黃金代購與團購受騙，受騙金額恐將近1千萬元，王家長女擔任美容師的張姓同學，可能是黃金與團購投資的居中牽線人，張女還介紹李姓女子認識王家，李女之後曾帶王家姊妹到當舖貸款，也曾登門向王家要債，這兩人是全案關鍵者，王家也曾說，很後悔信任美容師張女；據了解，張女否認坑騙王家，宣稱自己只有牽線介紹投資。

    議員謝志忠則指出，王家向他求助諮商時說，全家人信任張女，張女介紹王家，每月刷信用卡買15萬元黃金，再把黃金交給中間人，中間人會把信用卡的消費繳清，再給王家代購黃金的佣金3000元，張女之後又介紹王家購買200萬元的團購商品，王家開出四張各50萬元，合計200萬元支票給對方，但王家卻不知團購商品名稱，直到張女捲入詐騙，連帶王家的銀行帳戶，全都被列為警示帳戶，團購主口頭告知王家違約，要償還500萬元，導致王家資金缺口更嚴重。

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