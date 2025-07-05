為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大樓公電充私車 不滿被稱「偷電仔」求償60萬反遭法官打臉

    周男兒子用社區公電充電動機車，被群組住戶指控「偷電仔」，提告求償60萬元精神慰撫金，法院認定為公共討論，判他敗訴。示意圖與本案無關。（資料照）

    周男兒子用社區公電充電動機車，被群組住戶指控「偷電仔」，提告求償60萬元精神慰撫金，法院認定為公共討論，判他敗訴。示意圖與本案無關。（資料照）

    2025/07/05 05:37

    〔記者王捷／台南報導〕台南社區大樓的住戶周男，因家屬使用公共插座為電動機車充電，被群組指控偷電並遭留言「偷電仔」，提告求償60萬元精神慰撫金。台南地方法院認定屬公共事務討論，判周男敗訴。

    判決指出，周男與杜男、吳女同為社區住戶，2022年7月間社區尚未成立管委會，也未訂定公共插座使用規範。周男的家屬在徵詢保全後，將電動機車停放地下室充電，遭其他住戶反應偷用公共用電，引發群組討論。杜、吳二人轉述保全說法，稱已有三次勸導，但周家「不聽就是不聽」並留言質疑行為是否構成偷電。

    周男不滿提告，主張保全僅張貼一次勸導單，且未貼於家門，指控亦與事實不符，甚至在其辭去財務委員公告上還被人寫下「偷電仔」，造成社區觀感不佳，已侵害其名譽。

    法院審酌群組對話、錄音及保全證詞後認為，杜、吳所述多為轉述與主觀認知，並未證明有惡意誣指，即使部分資訊有誤，例如實際充電者為周男的家屬，相關言論亦屬基於事實誤解，仍屬公共資源使用中可受公評議題，應受言論自由保障。

    至於杜男報警，指控周男竊電、吳女書寫「偷電仔」等行為，法院認定都是基於當時資訊與誤解所致，與惡意誣陷有別。周男也沒能證明被告有名譽侵害故意或過失，損害賠償請求無據，因此判決駁回。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播