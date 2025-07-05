大樓公電充私車 不滿被稱「偷電仔」求償60萬反遭法官打臉

周男兒子用社區公電充電動機車，被群組住戶指控「偷電仔」，提告求償60萬元精神慰撫金，法院認定為公共討論，判他敗訴。示意圖與本案無關。（資料照）

2025/07/05 05:37

〔記者王捷／台南報導〕台南社區大樓的住戶周男，因家屬使用公共插座為電動機車充電，被群組指控偷電並遭留言「偷電仔」，提告求償60萬元精神慰撫金。台南地方法院認定屬公共事務討論，判周男敗訴。

判決指出，周男與杜男、吳女同為社區住戶，2022年7月間社區尚未成立管委會，也未訂定公共插座使用規範。周男的家屬在徵詢保全後，將電動機車停放地下室充電，遭其他住戶反應偷用公共用電，引發群組討論。杜、吳二人轉述保全說法，稱已有三次勸導，但周家「不聽就是不聽」並留言質疑行為是否構成偷電。

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周男不滿提告，主張保全僅張貼一次勸導單，且未貼於家門，指控亦與事實不符，甚至在其辭去財務委員公告上還被人寫下「偷電仔」，造成社區觀感不佳，已侵害其名譽。

法院審酌群組對話、錄音及保全證詞後認為，杜、吳所述多為轉述與主觀認知，並未證明有惡意誣指，即使部分資訊有誤，例如實際充電者為周男的家屬，相關言論亦屬基於事實誤解，仍屬公共資源使用中可受公評議題，應受言論自由保障。

至於杜男報警，指控周男竊電、吳女書寫「偷電仔」等行為，法院認定都是基於當時資訊與誤解所致，與惡意誣陷有別。周男也沒能證明被告有名譽侵害故意或過失，損害賠償請求無據，因此判決駁回。

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