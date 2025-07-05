台南88槍擊案「藏鏡人」王文宗求繳錢換免關 法院駁回

因藏匿88槍擊案主嫌洪政軍，被稱為「藏鏡人」的王文宗判刑6月，想以罰金抵刑遭檢察官拒絕，提起抗告仍被高院駁回，須入監服刑。（資料照）

2025/07/05 05:48

〔記者王捷／台南報導〕3年前九合一選舉前發生「台南88槍擊案」，前議員謝財旺服務處與民進黨前中執委郭再欽的公司被槍手持槍連開88槍。因藏匿88槍擊要犯「紅龜」、洪政軍，一度被視為「藏鏡人」的王文宗一審判處6個月，但他想以罰金替代刑期遭檢察官拒絕，提起聲明異議與抗告，但台南高分院認為，執行處罰是檢察官的裁量，法院基本不干涉，所以駁回抗告，王文宗要入監服刑。

王文宗多次赴中國提供手機與支付工具，協助洪政軍逃避查緝，最後因替洪拍照時，沒注意到鏡子反射自己的身影，成為曝光的「藏鏡人」。

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台南地方法院依犯人隱避罪判刑6月，可用1000元抵1日，但今年2月檢察官傳他到案，要繳罰金抵刑的時候，檢察官卻口頭告知不准易科罰金，之後就入監，所以他提出聲明異議。

王文宗主張，同案負責接應的郭建彰、楊展華都可以易科罰金，為什麼他不行？有違平等原則。此外他是家中經濟支柱，若入監不僅失業，患病的妻兒也將無人照顧，還有2700萬元貸款要還。

台南地院認定王文宗聲明異議無理由，王不服再向高分院抗告，認為檢察官未考量他當學甲慈濟宮的董事長期間，長年協助防疫與捐助清寒戶等。

不過台南高分院指出，王文宗支援槍擊要犯嚴重破壞司法秩序，同案二人藏匿行為相對輕微，不能跟王比較，而且判決中的「如易科罰金」，是折抵標準，但怎麼處罰是檢察官裁量權，王文宗的家庭與社會處境雖值得同情，但不構成易科罰金的理由。

最後，法院認定檢察官沒有超過裁量權範圍，也沒有違反程序正義或平等原則，王文宗抗告無理由，予以駁回，不得再抗告。

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