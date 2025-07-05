合成京華城案11檢察官血照涉恐嚇 戴瑞甯、林惠珠收押禁見

涉嫌在網上轉發參與京華城案的北檢檢察官肖像和全名的戴姓男子，晚間被移送至北檢進行複訊後，今日凌晨北院裁定羈押禁見。（資料照，記者田裕華攝）

2025/07/05 02:29

首次上稿 01:12

更新時間 02:29

〔記者張文川／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯，與女子林惠珠涉嫌將偵辦京華城弊案的檢察官照片，合成為臉部被潑灑血跡，並加註「命債命還」的恐嚇文字，檢警調循線帶回到案，台北地檢署4日晚間聲押戴男、林女，台北地院10點半開始開庭，今凌晨近1時庭訊後裁定，2人都收押禁見。

請繼續往下閱讀...

北檢聲押指出，戴瑞甯涉犯恐嚇危害安全、違反個人資料保護法等罪，且有串滅證及反覆實施之虞。

林女則涉煽惑他人犯罪、恐嚇危害安全、個資法罪，且有串滅證之虞，故向法院聲押禁見2人。

北檢指出，戴、林2人所為，使依法執行職務的司法人員產生恐懼及心理壓力，有藉此影響或干預個案審判的重大疑慮。

且2人的所為，在網路世界快速傳播，形成模仿效應，嚴重危害司法秩序，以及人民對司法的信賴，有羈押禁見必要。

至於林女的周姓男友，檢察官複訊後認為他犯罪嫌疑不足，昨諭令請回。

北院法官昨晚跨夜開庭，認定有勾串之虞，凌晨約1時裁定2人皆羈押並禁止接見通信。

涉嫌將戴姓嫌犯刊登之11名檢察官的照片，添加恐嚇性字眼再轉貼上網的情侶檔4日下午移送台北地檢署後，林女被聲押，北院今晨裁定收押禁見。（資料照，記者叢昌瑾攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法