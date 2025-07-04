火鍋店砸200萬還沒營業突被拒租 法官改判房東免賠原因曝

來喝湯公司斥資267萬籌備火鍋店，女房東簽約後突喊不租，雙方對簿公堂，一審判賠1萬多元，二審逆轉改判免賠。示意圖。（資料照）

2025/07/04 21:24

〔記者王捷／台南報導〕斥資200多萬元籌備火鍋店，女房東竟臨時喊卡拒租，「來喝湯公司」怒告求償，一審認為女房東造成部分損害，要賠償1萬2449元，但台南高分院認定，雙方租約未完成交付、設備也未進場，不構成債務不履行，改判女房東免賠。

來喝湯公司主張，2021年與女房東簽約，承租台南市東區一樓與地下室空間，租金每月2萬1000元、押金4萬2000元，雖書面未載明租期，雙方口頭約定租3年。業者為搶時間開幕營業，隨即著手店面設計與設備採購，合計花費超過267萬元。

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未料簽約後9天，女房東透過LINE訊息，考量油煙問題決定不出租，並寄發存證信函解約，附上願雙倍返還定金與押金共4萬7000元的支票。來喝湯公司認為裝潢設備已訂製無法退貨，另主張無法如期開業損失營業利益14萬7000元，合計向法院請求賠償286萬7000元。業者則提起備位請求，主張若公司無法請求，應由其個人請求285萬餘元損害賠償。

台南地院一審認定，部分業者在中國「淘寶」購買的家具支出屬可賠償損害，判女房東賠1萬2449元，其餘駁回。女房東不服提起附帶上訴，來喝湯公司也針對敗訴部分提起上訴。

但是，二審認為，租屋還沒交付業者，來喝湯公司也未實際進場裝修，也無法證明設備已送達屋內，且「淘寶」的部分商品已標示「退款成功」或「七天無理由退貨」，難以認定為因違約造成的損害，最終駁回上訴，改判女房東不須負賠償責任。

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