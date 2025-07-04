扯！車停住家外被拖吊 竟是前夫唆友冒名典當爽換錢

劉姓男子缺錢缺到請友人假冒前妻身分，典當前妻的汽車，前妻是車子被拖吊才知此事，而合謀3人均被南投地院判刑。（資料照）

2025/07/04 20:42

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣林姓女子的轎車被當鋪派人拖吊，報警追查才知是劉姓前夫缺錢，找夫妻檔友人劉男、陳女合作，陳女假冒她簽名、按指紋14萬元典當轎車，林女前夫實拿12萬元，劉男和陳女各分3000元，3人被南投地院依偽造有價證券罪名，各判刑2年6月、2年2月、2年1月。

林姓女子車子停住家外，沒有違規或違停，前年6月21日卻被拖吊走，追問得知是當鋪派人拖走，林女趕緊報警。警方調查發現，林女被人假冒身分在當票、借據簽名、按捺指紋，而這一切是劉姓前夫和夫妻檔友人所為；當鋪業者後來也對3人提告詐欺、偽造私文書等罪名。

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林女前夫前年3月缺錢，腦筋動到前妻的轎車上，找朋友劉男及其陳姓妻子，由陳女假冒林女簽名、按指紋，借出14萬，先扣除利息1萬4000元，林女前夫拿12萬元，劉男和陳女各分3000元。東窗事發後，林女前夫賠償當鋪業者2萬元。南投地院法官將林女的劉姓前夫、劉男和陳女夫妻3人，以罪刑最重的偽造有價證券罪名，各判2年6月、2年2月、2年1月的有期徒刑，犯罪收入均沒收。

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