女師拒絕復合被開槍 院方為免男師輕生延押

黃姓代課老師要求復合被拒，涉嫌開槍射殺女老師未遂，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

2025/07/04 20:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓國中代課老師，要求劉姓女老師復合被拒，涉嫌持槍跑到學校開槍，所幸「卡彈」未釀憾事，被地院依殺人未遂罪判刑7年6月，高等法院高雄分院為避免他輕生、逃亡，裁定延長羈押2個月。

判決書指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾短暫交往。劉女後來因故提出分手，黃男多次要求復合被拒，憤而上網購買改造手槍、子彈和電擊棒等物後，前往學校地下停車場，埋伏在劉女轎車旁。

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去年6月26日下午，劉女下課準備開車離去，黃男突然現身，雙方起爭執後，他先拿出電擊棒，欲電昏劉女未果，再取出手槍擊發，碰巧槍枝卡彈。劉女則趁他排除故障時逃逸，朝向正要騎車離開的黃姓女老師求救，黃女隨即擋在兩人中間，黃嫌又無法解決卡彈問題，並經黃女安撫後，始化險為夷。

高雄地院依殺人未遂罪，判處黃嫌有期徒刑7年半，案經上訴高雄高分院後，由於羈押期限屆滿，合議庭審酌黃嫌案發前有留遺書，檢方偵訊時並曾說想自殺，加上他所犯重罪，有逃亡之虞，為避免其逃亡或輕生，即日起延長羈押2個月，可抗告。

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