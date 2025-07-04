為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女師拒絕復合被開槍 院方為免男師輕生延押

    黃姓代課老師要求復合被拒，涉嫌開槍射殺女老師未遂，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    黃姓代課老師要求復合被拒，涉嫌開槍射殺女老師未遂，被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

    2025/07/04 20:19

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓國中代課老師，要求劉姓女老師復合被拒，涉嫌持槍跑到學校開槍，所幸「卡彈」未釀憾事，被地院依殺人未遂罪判刑7年6月，高等法院高雄分院為避免他輕生、逃亡，裁定延長羈押2個月。

    判決書指出，2024年1月至3月間，被告黃男與劉女曾短暫交往。劉女後來因故提出分手，黃男多次要求復合被拒，憤而上網購買改造手槍、子彈和電擊棒等物後，前往學校地下停車場，埋伏在劉女轎車旁。

    去年6月26日下午，劉女下課準備開車離去，黃男突然現身，雙方起爭執後，他先拿出電擊棒，欲電昏劉女未果，再取出手槍擊發，碰巧槍枝卡彈。劉女則趁他排除故障時逃逸，朝向正要騎車離開的黃姓女老師求救，黃女隨即擋在兩人中間，黃嫌又無法解決卡彈問題，並經黃女安撫後，始化險為夷。

    高雄地院依殺人未遂罪，判處黃嫌有期徒刑7年半，案經上訴高雄高分院後，由於羈押期限屆滿，合議庭審酌黃嫌案發前有留遺書，檢方偵訊時並曾說想自殺，加上他所犯重罪，有逃亡之虞，為避免其逃亡或輕生，即日起延長羈押2個月，可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播