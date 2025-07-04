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    首頁　>　社會

    不滿為前女友出氣 嘉義怒男刺死他 法院重判14年

    王姓男子因不滿前女友的陳姓男友人在IG嗆他，去年11月和陳男談判時，涉嫌以利刃刺殺陳男致死；案依國民法官法審理，嘉義地方法院今依殺人罪判王男有期徒刑14年。（示意圖，與本新聞無關）

    王姓男子因不滿前女友的陳姓男友人在IG嗆他，去年11月和陳男談判時，涉嫌以利刃刺殺陳男致死；案依國民法官法審理，嘉義地方法院今依殺人罪判王男有期徒刑14年。（示意圖，與本新聞無關）

    2025/07/04 20:08

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕34歲王姓男子與黃姓前女友交往期間發生不愉快，黃女的陳姓男友人力挺黃女，到網路社群IG嗆王男，王男認為受到屈辱，去年11月12日凌晨2時許找6名友人到嘉義縣水上鄉一處鴿寮和陳男談判時，涉嫌以利刃刺殺陳男致死。案依國民法官法審理，嘉義地方法院今依殺人罪判王男有期徒刑14年；可上訴。

    判決書指出，27歲黃女去年11月11日晚上9時許，向友人33歲陳男、李男陳述與34歲王男交往期間發生的不愉快，陳、李2人決定替黃女出氣，以陳男的手機在IG向王男表達不滿。王男認為受到屈辱，隔天凌晨2時許雙方相約於鴿寮談判，王男2車共7人到場，黃女與黃父、陳男等5人在場。王男與陳男見面發生口角，但在雙方勸阻下未發生進一步衝突，就在大家以為糾紛已經結束，不料王男突然涉嫌拿出預藏刀具刺向陳男，分別刺中左前臂及側胸腔，經送醫仍告不治。

    案發後，警方陸續逮捕王男等人到案，全案偵結，檢方將王男依殺人罪嫌起訴，因案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，進行國民參與審判。

    嘉義地院表示，國民法官法庭就案件重要爭點在於，陳男2處穿刺傷為不同角度，可見王男具有殺人的直接故意，而且王男持利刃刺穿被害人心臟後，隨即逃離現場，任由被害人死亡；綜合以上情況，依犯殺人罪判處有期徒刑14年。

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