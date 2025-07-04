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    又見高齡駕駛肇事！ 84歲翁撞到爆胎、車破繼續開

    84歲李翁疑自撞電線桿，爆胎、車體破損仍強行上路，警方循碎片追查7、8公里才將他攔下，依法開罰並呼籲關注高齡駕駛的狀況。（民眾提供）

    84歲李翁疑自撞電線桿，爆胎、車體破損仍強行上路，警方循碎片追查7、8公里才將他攔下，依法開罰並呼籲關注高齡駕駛的狀況。（民眾提供）

    2025/07/04 20:05

    〔記者王捷／台南報導〕又有高齡駕駛肇事！84歲李姓老翁今天下午自撞電線桿，繼續開著爆胎、破損的轎車上路，形同不定時炸彈，引發用路人憂慮，警方循著沿路掉落的車體碎片追查7、8公里，終於在李翁住家前攔下，當場開單告發，並請家屬將他帶回。

    據了解，李翁今天下午獨自開車外出，他自稱在某路口自撞路邊電線桿，但未通報處理，即使前後輪都爆胎，保險桿、車體都已經破損，仍繼續駕駛損毀嚴重的轎車返家。

    沿途有民眾目睹李翁的轎車車體損壞還是晃行上路，覺得很可疑，趕緊報警處理，但警方趕抵肇事地點未見肇事車輛，僅發現保險桿、燈殼等碎片，遂循輪胎痕跡與車體零件一路追查。

    追了約7、8公里後，警方終於找到李翁破損的轎車，李翁向警方坦承曾不慎撞上電線桿，但是覺得人沒有事，所以沒報案，選擇自行慢速開回家，警方見車況已不堪行駛，當下制止李翁繼續上路，並通知家屬將他帶回休息，並聯繫拖吊車將車輛拖離。

    全案警方依道路交通管理處罰條例第30條之1開罰，車輛機件、設備或附著物不穩妥或脫落者，處駕駛人1000元以上至6000元以下罰鍰。另外，若因車體設備脫落導致他人受傷者，將吊扣駕駛執照1年；若致人重傷或死亡，則吊銷駕照。

    警方開完單後，正在尋找李翁撞擊的電線桿位置，釐清後續損害責任。警方呼籲，此次事故所幸未造成傷亡，高齡駕駛的反應、判斷能力可能會下降，家屬應留意長輩的駕駛狀況，以免成為潛在風險來源。

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