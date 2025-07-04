為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    越女巷弄開賭場專找同鄉 難逃警法眼22人被逮

    警方破獲越南籍女子開設職業賭場，逮捕負責人及賭客共22人。（警方提供）

    警方破獲越南籍女子開設職業賭場，逮捕負責人及賭客共22人。（警方提供）

    2025/07/04 19:49

    〔記者謝武雄／桃園報導〕36歲越南籍阮姓女子經營天九牌職業賭場，利用通訊群組吸引同鄉移工聚賭，為規避警方查緝，還選在民權路巷弄老舊社區開設，但出入人士過於複雜引起警方注意，警方昨發動攻堅查緝，逮捕阮姓負責人及21名賭客，查扣抽頭金及賭資10餘萬元與賭具，全案依賭博及社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦。

    警方表示，配合暑假青春專案，桃園分局加強轄內危害少年身心健康場所查察，景福所員警查訪發現民權路老舊社區暗藏職業賭場，立即由偵查隊及景福所組成專案小組加強監控蒐證，昨日待賭客進入後立即發動攻堅，賭客見到警察到處逃竄，還有人將賭資丟到鐵皮屋上躲避員警查緝，仍被眼尖的員警發現而功虧一簣。

    警方清查現場後，將阮女及21名賭客帶回偵訊，賭客當中有一名失聯移工，依法移送專勤隊收容。

    警方發現阮女為規避警方查緝，除於不起眼的巷弄租屋開賭場外，賭客都是以通訊群組吸引越南籍移工，由於外籍人士經常自成生活圈，不容易為外人察覺，只是百密一疏，被警方發現出入人士過於頻繁，經監控後確認是職業賭場，發動攻堅，才一舉破獲。

    分局長王智民表示，警方加強查察轄內危害少年身心健康場所，也提供市民安全、宜居生活環境，未來也會持續查緝不法，維護社會大眾生命、財產安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播